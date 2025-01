Família busca por cachorrinha Megui, desaparecida desde a virada do ano

Uma família do bairro Santa Regina está à procura de sua cachorrinha Megui, que está desaparecida desde a virada do ano. Megui foi até o bairro São Francisco, onde uma mulher a encontrou e cuidou dela por um tempo. No entanto, a cachorrinha acabou fugindo novamente, e desde então, não foi mais vista.

Megui tem um vínculo muito forte com a filha da família, que está doente e sente muito sua falta. A cachorrinha é chipada, mas para rastreá-la é necessário que alguém a encontre e a leve a um veterinário ou clínica. A última informação é de que um homem em um Classic prata, com uma batida na lateral direita, a levou.

A família pede a ajuda de todos para localizar Megui, que tem documentos e pode ser identificada por meio do chip. Se você tiver informações sobre Megui, entre em contato com o telefone (41) 9899-4109.