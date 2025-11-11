Uma família do bairro Estação está realizando uma vakinha para ajudar Jane Lucia dos Santos, de 53 anos. Por mais de 30 anos ela atuou como funcionária pública pela Prefeitura de Araucária, trabalhando com educação especial, e se aposentou há 2 meses.

Diagnosticada com câncer de mama direita há 10 meses, ela começou um tratamento com quimioterapia no dia 30 de maio, com uma sessão de seis horas a cada mês. Após 3 meses dessa rotina, no dia 17 de setembro Jane fez a cirurgia de retirada da mama.

Porém, menos de um mês depois, no dia 10 de outubro, seus filhos a levaram às pressas para o hospital por conta de um mal-estar. Jane acabou convulsionando, sendo imediatamente entubada e sedada. A filha conta que a mãe foi encaminhada para o Hospital do Rocio, onde faz acompanhamento médico desde a descoberta do câncer.

“No Rocio foram feitos exames de sangue e tomografia do crânio, que identificaram um AVC de tronco e metástase em outras partes do corpo. Os médicos falaram que já não tinha mais o que fazer no caso dela e se minha mãe viesse a acordar, ficaria em estado vegetativo e não iria se mexer e nem falar mais. A partir disso, ela foi tratada como paciente paliativa e iriam deixá-la o mais confortável possível para que descansasse”, conta a filha.

Porém, um milagre aconteceu! A fila relata que há uma semana e meia tiraram totalmente a sedação da mãe. Jane reagiu e vem melhorando com o passar dos dias. Agora, a família se prepara para trazer Jane para casa.

Para que isso aconteça, uma mini UTI está sendo montada na casa dela e a família precisa de ajuda para adquirir os equipamentos que faltam. Segundo a filha, eles conseguiram alguns itens pela Prefeitura e outros através de doações, porém, ainda faltam algumas coisas.

“Por causa da traqueostomia, da sonda alimentar, fisioterapeuta e nutricionista, os cuidados serão contínuos e exigem equipamentos e materiais específicos, além do suporte com profissionais especializados como enfermeiros/cuidadores 24 horas. O custo total estimado é de R$ 30.000,00, destinado à compra desses equipamentos, à adaptação do ambiente e aos profissionais especializados”, explica.

Para ajudar a Jeane é simples, basta acessar a vakinha pelo link (https://www.vakinha.com.br/5799574) e fazer sua doação. A família pede ajuda da população e agradece aqueles que puderem contribuir.