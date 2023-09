Família da garotinha Helô faz rifa para comprar medicação de alto custo

A família da Heloisa, 5 anos, segue lutando para manter o tratamento da pequena, que nasceu prematura e ainda na UTI apresentou problemas respiratórios e uma lesão cerebral, que causou grave atraso em seu desenvolvimento. Os custos com procedimentos e medicações são altos e nem sempre há cobertura do plano de saúde.

Helô sofria muito com as convulsões e um remédio chamado Oslopot a ajudou a não ter mais crises, o problema é que a medicação é cara e a família não está tendo condições de arcar com essa despesa. Por isso, fez uma rifa para conseguir o recurso necessário. Cada número custa R$30,00 e dá direito a dois super prêmios: o 1º é um PIX de R$1.000,00 e o 2º um fone de ouvido original da Apple.

“Pedimos encarecidamente que as pessoas nos ajudem a manter o tratamento da Helô comprando esta rifa. O pagamento pode ser feito via PIX na chave 41 997688645, em nome do meu esposo Rafael Galvani Machado”, pede a mãe Alesandra.

Edição n.º 1379