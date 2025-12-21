A longevidade é algo que muitos buscam diariamente, mas chegar aos 100 anos com saúde, lucidez e disposição é para poucos. Esse é o caso de Salma Salomão Valentini que nesta segunda-feira (15/12) comemorou seu 100º aniversário. Amigos e familiares se reuniram no último domingo (14) na chácara da matriarca, em Campo Redondo, para celebrar seu centenário, em uma festa repleta de recordações e emoções. Foi nesta chácara que dona Salma passou muitos anos de sua vida. Atualmente ela mora em Curitiba com a filha.

Mulher forte, guerreira, comunicativa e que enche a todos de orgulho. É viúva e matriarca de uma linhagem que se estende por três filhos: Kátia, os gêmeos Bernardo e Júlio e Nelson; 9 netos e 8 bisnetos. Dona Salma foi casada com Julio Valentini (irmão do conhecido Bado, também falecido).

Família de Araucária celebra100 anos da matriarca, dona Salma Salomão Valentini
A família se espelha no exemplo de fé da matriarca

Para a família, ela é uma referência, um verdadeiro pilar de afeto e sabedoria. Com saúde exemplar e uma lucidez invejável, ela ainda cozinha, toma banho sozinha, faz pilates e adora fazer tricô.

Em sua festa de aniversário, sorrisos se misturavam com lembranças compartilhadas, enquanto histórias de vida eram contadas e reverenciadas. Dona Salma adora música Italiana, e uma cantora convidada fez uma homenagem a aniversariante cantando suas músicas preferidas. “Teve um momento em que foi passado um vídeo com duas fotos de infância dela e da família, com depoimentos de todos os convidados que estavam na festa. Todo mundo se emocionou! Ela recebeu uma faixa de miss e uma coroa, e tirou fotos com todos os convidados, depois levaram a foto-lembrança para casa”, conta uma das netas.

Dona Salma se emocionou com as homenagens que recebeu na festa

Dona Salma tem um carisma singular e encanta a todos com sua energia contagiante. “Agradecemos a Deus por ter nos concedido a oportunidade de ter você em nossa família. Quanta honra! Uma mulher de fé, que honra a Deus. E Deus têm honrado sua longa vida com muita saúde! Que venham muitos e muitos anos ainda de saúde e felicidades ao nosso lado! Amamos você!”, declara a família.

