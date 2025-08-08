A família do jovem Erick Brayan Barbosa dos Santos, 28 anos, está inconformada com as circunstâncias do acidente que tirou a vida do jovem no dia 06 de julho. A colisão aconteceu na esquina entre as ruas Flor de Liz e Amor Perfeito, no bairro Campina da Barra. Erick pilotava sua motocicleta, quando outro motociclista, Victor Augusto Rossa, que vinha em direção contrária, cortou a sua frente, provocando o acidente. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O pai de Erick, Sandro Luiz Assis dos Anjos, procurou a reportagem do Jornal O Popular e afirmou que não vai sossegar enquanto o motociclista que provocou o acidente não for preso. “Desde a morte do meu filho estou correndo atrás de informações e provas, porque até o momento o cara que o matou está solto, vivendo tranquilo, enquanto eu e minha família estamos destruídos. Nossa advogada está fazendo o possível para que ele seja preso e pague pelo que fez. Já consegui imagens de câmeras de segurança que mostram ele entrando na contramão e também existem testemunhas que podem confirmar isso”, argumentou.

Sandro também já pesquisou a vida pregressa de Victor e está coletando todas as provas possíveis para provar que seu filho foi morto injustamente, pela imprudência do outro motociclista. “Estão dizendo por aí que meu filho estava em alta velocidade, não sei como, se a cerca de uns 50 metros do local do acidente tem uma lombada, que o fez reduzir a velocidade. O que importa é que as imagens das câmeras são nítidas, e mostram realmente quem estava errado, quem entrou na contramão e bateu na moto que vinha corretamente, na sua mão. Se fosse um carro, um caminhão, uma criança, seja lá o que for, o cara teria batido também, porque simplesmente invadiu a contramão e entrou na frente do meu filho, sem dar espaço pra nada”, disse o pai revoltado.

A Delegacia da Polícia Civil de Araucária informou que o inquérito que investiga o acidente está sendo concluído e que Victor Augusto Rossa será indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. “Em depoimento, o Victor disse que não viu a moto de Erick vindo em sentido contrário, mas de qualquer forma, ele irá responder por imprudência e negligência”, comentou o delegado.

Edição n.º 1477.