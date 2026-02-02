A família de Liliane Nikolaiuw, de 42 anos, que tem câncer no cérebro, organizou uma rifa solidária em prol do seu tratamento. A rifa começou no final do ano passado, mas apenas 50% dos números foram vendidos, e Liliane precisa com urgência desse recurso.

Ela é mãe de três filhos – dois meninos de 6 e 7 anos e uma menina de 14 anos-, os quais criou sozinha após ter sido abandonada pelo marido. No atual momento ela recebe cuidados paliativos devido ao estágio da doença.

Segundo a irmã Jociane, Liliane trabalhava como diarista e nunca contribuiu com o INSS, por isso não recebe nenhum auxílio financeiro do governo. “Organizamos essa rifa para ajudar no tratamento dela, porque tudo é muito caro, e pedimos por favor para que as pessoas nos ajudem””, pede.

O prêmio da rifa solidária é uma cesta de produtos da Cacau Show. Cada nome custa R$10 e para adquirir o seu basta entrar em contato pelo fone (41) 99728-6955, falar com a Jociane (Jô).

