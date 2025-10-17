Na noite de terça-feira, 14 de outubro, um motociclista se envolveu em um acidente com uma caminhonete na Rua Professora Kazimiera Szymanski, no bairro Porto das Laranjeiras.

Filmagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que a motocicleta de Maicon Santos Chaves colidiu contra o carro. O condutor da caminhonete estava seguindo pela Rua Ver. Valentim Wolski e furou a preferencial, causando a colisão e fugindo em seguida, sem parar para prestar socorro à vítima. A vítima trabalha com revenda de gás e estava realizando a última entrega do dia.

Segundo a irmã de Maicon, ele está internado no Hospital Municipal de Araucária (HMA) e se encontra em estado grave e precisou fazer uma cirurgia na madrugada de quarta-feira, já que o acidente causou duas fraturas expostas na perna. Maicon precisará passar por mais uma cirurgia nos próximos dias.

A família de Maicon registrou boletim de ocorrência da situação e pedem ajuda da população para encontrar o causador do acidente para que ele possa responder pelo crime. O carro envolvido se trata de uma Amarok da cor prata e a placa do veículo não foi identificada.