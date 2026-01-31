Na tarde da última quarta-feira (28), Charlotte desapareceu de sua casa, localizada no bairro Campina das Pedras.

Charlotte é uma Spitz Alemã, de porte pequeno, com pelos longos e brancos. Ela é super dócil, tem 3 anos, não é castrada e estava com uma coleira transparente antipulgas quando fugiu.

Se você viu a Charlotte por aí, entre em contato pelo telefone (41) 99600-3899.