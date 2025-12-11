Na manhã de domingo, 07 de dezembro, um cãozinho acabou desaparecendo na região da área rural de Campina das Pedras, sendo visto pela última vez próximo da BR, na Avenida Independência.

Ele atende pelo nome de Apollo, é da raça samoieda e é muito dócil. Seu pelo é longo e da cor branca, e seus olhos são castanhos. Seus tutores pedem ajuda da população para encontrá-lo.

Qualquer informação sobre o paradeiro do cachorrinho Apollo, entrar em contato com o número (41) 99969-6819.