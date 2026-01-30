Na quinta-feira (29), um cachorrinho chamado Gigante desapareceu de sua casa, que fica no bairro Cachoeira.

Gigante é um cachorro de porte médio, com pelos curtos, pretos e marrons e bastante dócil e tem grande importância emocional para a família, especialmente para uma criança da casa, que está sentindo bastante a ausência do companheiro.

Caso você tenha visto o Gigante por aí, entre em contato com os telefones (41) 99832-6237 ou (41) 99710-4773.