Na noite deste sábado, 29 de novembro, um cachorrinho da raça um yorkshire pulou o muro de sua casa, localizada no bairro Iguaçu, e escapou após ter se assustado com fogos de artifício.

Ele atende pelo nome de Apollo, tem 4 anos, é bem peludo e a pelagem é uma mistura de marrom e preto. Ele é muito dócil, porém pode estar assustado. Além disso, ele tem problemas de pele e respiratórios.

Seus tutores pedem ajuda da população para encontrá-lo, porque a filha do casal é bem apegada ao animal e chora muito sentindo sua falta.

Para qualquer informação sobre o paradeiro do cachorrinho Apollo, entrar em contato com os tutores pelos números (41) 99711-9473 ou (41) 99712-2594.