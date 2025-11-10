Na manhã de sábado, 08 de novembro, o cachorrinho Zezé desapareceu na região do jardim Santa Regina. Seus tutores procuraram pela região mas não encontraram o animal, eles estão desesperados a sua procura já que Zezé é um cachorro idoso.

Zezé é de porte médio, com pelo da cor caramelo que já apresenta sinais de velhice em alguns locais mais grisalho. Ele é um animal dócil e pode estar assustado, seus tutores acreditam que alguém possa ter recolhido ele.

Para qualquer informação sobre o paradeiro do cachorrinho Zezé, entrar em contato com os tutores pelo número (41) 99903-5035.