Família pede ajuda para encontrar gatinha perdida

No último domingo (08/01), a gatinha Lola foi brincar com um gatinho que estava na garagem do vizinho e se perdeu, ela nunca havia saído de casa, então não soube como voltar. A família já distribuiu panfletos pelas casas e estabelecimentos, ela foi vista pela última vez próxima ao antigo CMEI Gralha Azul, Lola é uma gatinha dócil, de olhos azuis com pelos mesclados em tons bege e tem o rabinho torto. A família oferece recompensa para quem conseguir encontrá-la. Qualquer informação entrar em contato através do WhatsApp (41) 99961-4922.