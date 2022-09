Família pede ajuda para manter tratamento de jovem com grave problema de saúde

Daniela Cristiana Rosa, 29 anos, que mora no Jardim Santa Clara, corre contra o tempo para conseguir um tratamento de saúde e salvar sua vida, já que hoje ela vive presa a uma cama, com um quadro grave de saúde. Segundo a família, Daniela sofria de epilepsia e com o tempo, as crises foram se agravando. “No dia 15 de junho de 2020, minha filha chegou do trabalho passando muito mal. Ela teve uma convulsão e desse dia em diante, nunca mais voltou ao normal. O quadro dela foi ficando cada vez pior e faz mais de dois anos que ela está numa cama, com convulsões diárias. Minha filha perdeu a memória, não se movimenta, seu corpo está atrofiado e ela pesa apenas 32kg”, relata Sandra.

A mãe diz que os médicos não sabem dizer exatamente qual o problema de Daniela. “Ela tem que fazer uma série de exames, como ressonância, eletroencefalograma e litros, mas estamos aguardando pelo SUS. Minha filha também precisa fazer uma cirurgia para colocar uma sonda e se alimentar. Enquanto isso, eu tive que parar de trabalhar para cuidar dela e a situação financeira da família se complicou muito. Hoje vivemos praticamente de doações”, lamentou a mulher.

A irmã Eduardo comentou que está divulgando uma campanha nas redes sociais, pedindo doações. A família precisa de fraldas para Daniela, alimentos, produtos de higiene e dinheiro para pagar as contas de água, luz e outras. “Minha mãe está se desdobrando, além de cuidar da Daniela, tenho outros irmãos menores que precisam dela. Toda ajuda que recebermos será muito bem-vinda. Nós agradecemos de coração”, disse Eduarda.

Para ajudar a família, os fones de contato são: (41) 99526-8938 e (41) 99935-0851.