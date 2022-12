Na última terça-feira (29/11), Peter desapareceu de sua casa, que fica localizada na Rua João Romanowski, no bairro Costeira. Vivian, a dona do cãozinho, diz que ela e sua família estão desesperados para encontrá-lo, principalmente sua irmã mais nova que ficou doente com o acontecido.

Peter é um pinscher marrom, tem uma das orelhas machucadas e o rabo é cortado. Caso alguém tenha encontrado o cãozinho entrar em contato pelo número (41) 99745-2970.