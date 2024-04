Família procura por jovem de 20 anos que está desaparecida desde sábado (13)

A família de Amanda Kniss Lima, 20 anos, está desesperada por notícias sobre o paradeiro da jovem, que está desaparecida desde a noite de sábado, 13 de abril. Ela foi vista pela última vez por volta das 19h33, saindo de sua casa, no Condomínio Campo Comprido I, localizado na Rua João Dembinski, bairro Caiuá, em Curitiba.

Amanda tem a pele clara e cabelos castanhos escuros, mede 1,62m e pesa cerca de 49kg, segundo a família, câmeras de segurança do condomínio mostraram que no dia em que saiu de casa ela estava trajando calça jeans, blusa verde, levava um casaco no braço e uma mochila nas costas.

Qualquer notícia sobre o paradeiro da jovem poderá repassada pelos fones (41) 99672-6049 ou (41) 99611-4186.