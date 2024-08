Favela Favorita vence o Jd Esplanada e se classifica para as quartas de final da Taça das Favelas

Apesar das dificuldades e dos preconceitos que ainda enfrentam, as mulheres vêm conquistando pouco a pouco o reconhecimento no futebol. Um exemplo é o Favela Favorita, primeiro time feminino de Araucária a participar da Taça das Favelas. Protagonistas de uma ótima campanha até aqui, as jogadoras conquistaram a vaga para as quartas de final.

O time venceu o Favela Jardim Esplanada por 3X1 no jogo de domingo, 25 de agosto, em uma partida bastante acirrada. As araucarienses abriram o placar com o gol de Joyce Luriane, mas logo na sequência sofreram o empate. Porém, não demorou muito para que as jogadoras Joice e Andrelina marcassem mais dois gols e confirmassem a vitória. “O time adversário mostrou muita qualidade técnica, tanto que passamos certo sufoco no primeiro tempo. Mas no segundo tempo equilibramos o jogo e saímos com uma bela vitória”, disse a capitã Daiane Cristina Hammerschmidt.

O confronto das quartas de final será contra a equipe do Favela Tatuquara no próximo domingo, 01 de setembro, às 14h, no União Capão Raso Futebol Clube. “A expectativa para o próximo jogo está a mil, sabemos que o time adversário, o Favela Tatuquara, tem uma qualidade absurda. Mas estamos muito convictas que irá ser um jogão, nosso time é muito bom também. Jogamos com amor e superação e estamos orgulhosas pela nossa trajetória até aqui”, completou Daiane.

Sobre o Favela Favorita

A maioria das meninas do Favela Favorita joga junto há muito tempo, algumas há mais de 15 anos. O time iniciou com a base da equipe de fut7, que conquistou vários títulos em competições. A goleira Cleise, por exemplo, já disputou o Mundial de Clubes no fut7 e tem atletas que disputaram o Sul Brasileiro e o Paranaense.

“O projeto Gapar nos procurou para montarmos uma equipe e disputarmos a Taça das Favelas. Então abracei essa causa e consegui unir o time. Temos meninas novas e também as veteranas, são talentos que estavam escondidos na cidade de Araucária, meninas com muita habilidade e raça. O mundo lá (na Taça) é diferente, são times de alto nível, muito bem treinados. Conseguimos superar os dois primeiros e isso demonstra que estamos competindo de igual pra igual”, comemora a capitã.

Edição n.º 1430.