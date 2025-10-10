O Favela Tropical venceu a equipe do Favela Xaxim por 2X1 no mata-mata da Taça das Favelas Paraná e avançou para as oitavas de final. Já o Favela Costeira se despediu da competição após perder para o Favela São Sebastião por 3X2 nos pênaltis. A partida foi bastante equilibrada e terminou em 0X0 no tempo regulamentar, mas infelizmente na cobrança das penalidades o São Sebastião levou a melhor.

A fase do mata-mata foi disputada entre 32 equipes e 16 seguiram para as oitavas. Nessa nova etapa, o Tropical encara o Rio Negro no sábado (11/10), às 13h50, no Estádio Bortolo Gava (Operário Pilarzinho). No domingo (12), já serão realizados os jogos das quartas de final com as equipes classificadas.

A Taça das Favelas Paraná é uma realização do Instituto Athús, em parceria com a CUFA/PR e a RPC.  

Edição n.º 1486.