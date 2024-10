O I FEECUM – Festival Escolar de Curta Metragem, realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, foi um grande sucesso. Bem acolhido pela comunidade escolar, o evento cumpriu sua função de utilizar a arte cinematográfica como ferramenta transversal de educação. O festival envolveu diretamente mais de 100 pessoas e aproximadamente 70 estudantes foram beneficiados com uma oficina de cinema, ministrada por cineastas renomados.

Durante três meses, professores(as) e equipes diretiva e pedagógica estiveram envolvidos com o FEECUM no sentido de garantir que seus estudantes pudessem de fato vivenciar a produção cinematográfica. Por sua vez, a equipe de produção da Senhores Furtados Produções Artísticas não mediu esforços e nem recursos para que a experiência fosse a melhor possível.

O momento mais esperado, a mostra dos 10 longas-metragens, bem como a premiação dos três melhores filmes, aconteceu na segunda-feira (30/09), no Soff Cine, novo cinema de Araucária que fica dentro do Shopping Pinheiros.

Com a presença dos participantes e alguns convidados, a plateia pode se deleitar com o resultado e se arrepiar com o potencial latente dos(as) futuros(as) cineastas que surgem na cidade de Araucária. “Parabéns a todos os envolvidos e que no próximo ano possamos fazer um festival ainda melhor com nossos estudantes, com vistas ao festival profissional que em breve poderá ser uma realidade”, disse a produtora cultural Débora Olescki, responsável pelo projeto.

Conheça os filmes premiados:

FEECUM encerra com cerimônia de premiação dos melhores filmes produzidos por estudantes 1

Edição n.º 1435.