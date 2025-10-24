As protetoras independentes de Araucária realizarão mais uma edição da Feira de Adoção de animais resgatados. A ação acontecerá neste sábado, 25 de outubro, no estacionamento do Supermercado Vicari, das 10h às 14h.

Os animais disponíveis para adoção são cães e gatos, e muitos filhotinhos dessas espécies. Todos foram resgatados de situações de maus-tratos e/ou abandono. Os bichinhos passaram por consultas veterinárias e estão aptos para adoção responsável.

As protetoras também estão aceitando doações de rações, materiais de limpeza, potes, guias, cobertas e caminhas. O Supermercado Vicari está localizado na Rua Professor Alfredo Parodi, n° 224, na região central de Araucária.