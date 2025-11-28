Adotar é oferecer um lar seguro, afeto e qualidade de vida a cães e gatos que, muitas vezes, sofreram abandono ou maus-tratos. Além de ajudar a reduzir o número de animais nas ruas, a adoção responsável promove empatia e responsabilidade afetiva, especialmente entre crianças.

Outro benefício é o impacto positivo na saúde emocional dos tutores: ter um animal de estimação pode contribuir para diminuir a ansiedade, o estresse e até os sintomas de depressão, ao mesmo tempo em que cria laços de gratidão e companheirismo incondicional.

É por isso que o Departamento de Proteção Animal (DPA), em parceria com protetores independentes de animais cadastrados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), está promovendo mais uma feira de adoção de cães e gatos que vai até o próximo domingo, 30 de novembro.

O evento acontece no Parque Cachoeira, das 10 às 18h e é exclusivamente voltado à adoção, não sendo permitido o recebimento de animais a serem doados.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação com foto e assinar o termo de adoção responsável.

PRÓXIMA EDIÇÃO

A próxima feira de adoção de animais está marcada para acontecer entre os dias 4 e 7 de dezembro, das 13 às 21h, também no Parque Cachoeira.