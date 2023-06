Feira de brechós especial de Dia dos Namorados será na Praça da Bíblia

A edição especial de Dia dos Namorados da Araubrechó, incialmente prevista para acontecer no Parque Cachoeira, teve uma alteração no local e será realizada na Praça da Bíblia, em frente à Câmara de Vereadores, no bairro Fazenda Velha. O evento será no próximo final de semana, dias 10 e 11 de junho, das 9h às 20h.

Por conta do novo local e da necessidade de ajustes na organização, a feira também não terá a participação de food trucks, conforme havia sido divulgado anteriormente. Ainda assim, os visitantes poderão conferir o melhor da moda sustentável e circular, com peças a partir de R$ 5,00. Serão 30 expositoras que participarão da feira no sábado e outras 30 no domingo, elas irão comercializar excelentes peças em moda masculina, feminina, infantil, calçados, bijuterias e acessórios em geral.

Segundo a organização, a Araubrechó também irá marcar a criação da Associação de Brechó de Araucária (A.BR.A), cujo objetivo é ajudar as mulheres empreendedoras que começaram na atividade de moda sustentável e circular ainda durante a pandemia. Mais informações sobre a feira poderão ser obtidas pelo WhatsApp: 41 98421-4040 ou pelo Instagram @araubrecho.

Edição n. 1366