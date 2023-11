Feira de brechós especial de Natal será nos dias 15, 16 e 17 de dezembro

A Araubrechó volta em dezembro com a edição Mix de Natal. Será nos dias 15, 16 e 17, das 11h às 21h, na rua em frente à Câmara Municipal de Araucária, com mais de quarenta expositores por dia. Os visitantes vão encontrar muitas ofertas em roupas, com preços a partir de R$ 5,00, nas categorias masculina, feminina, infantil, gestante e bebê, plus size, além de calçados, óleos essenciais e produtos natalinos. É uma oportunidade de renovar seu guarda-roupa e ainda garantir presentes para a família toda.

A feira também trará muitas novidades durante os três dias, primeiramente o horário estendido até as 21h para que a população possa aproveitar as ofertas e oportunidades disponíveis. Também haverá apresentação de dança do ventre com a equipe da Ju Maria, violão e voz com o cantor Vergílio Júnior, capoeira, movedance, e a presença do Papai Noel.

Nesta edição natalina também acontecerá a 2ª edição do BrechoWeek, um desfile de moda sustentável que vai contar com a participação das expositoras, contribuindo com looks que vão de vestidos de festa à moda casual. O desfile será no domingo, às 16h30. Outro diferencial será a presença dos food trucks durante os três dias, permitindo que os visitantes tenham um ponto de encontro para fazer um lanche enquanto curtem a feira.

A feira tem o apoio da ACIAA (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária), que também estará presente no evento para aqueles que quiserem tirar suas dúvidas ou ainda se formalizar como Micro Empreendedor Individual e sair da informalidade, obtendo com isso todos os benefícios que o empreendedor por ter como MEI.

Serviço

A Araubrechó acontece na rua Irmã Elizabeth Werka n°55, no bairro Fazenda Velha. Para mais informações e inscrições o whats é o (41) 98421-4040 e o Instagram @araubrecho.