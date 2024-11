Feira de Empreendedorismo do Colégio Metropolitana foi um arraso

A Feira de Empreendedorismo do Colégio Metropolitana, realizada na sexta-feira (08/11), mostrou o resultado de um trabalho desenvolvido desde o início do ano letivo com as turmas de 1º a 9º ano. Os alunos seguiram o aprendizado, baseados na apostila JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos), produzida pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), um dos maiores apoiadores do empreendedorismo no nosso país. Inclusive, há cerca de sete anos, o Sebrae mantém uma parceria pioneira com o colégio, na disciplina de Empreendedorismo.

Os alunos aprenderam sobre manipulação e higiene na produção de alimentos, abordagem e conquista de clientes, sustentabilidade, uso da robótica no meio empreendedor, entre outros temas. Através da feira, os alunos puderam compreender como devem agir diante de diversos conflitos e a responsabilidade que é lidar com dinheiro.

Além de acompanhar a apostila, algumas turmas precisavam criar um estoque para venda, enquanto outras se preocupavam com o que ofereceriam no meio alimentício. Testaram receitas, realizaram eventos e entenderam na prática como funciona o investimento para o início do próprio negócio, seja investimento pessoal ou crédito bancário, tendo uma dimensão de como funciona a organização financeira.

Foto: Divulgação. Feira de Empreendedorismo atraiu um público expressivo.

Com a aproximação da feira, as aulas chegaram no momento em os alunos precisavam tomar decisões importantes, como eleger um gerente e um caixa, e aprenderam que as escolhas precisavam de critérios, como a responsabilidade e agilidade lógica-matemática para receber e entregar os trocos, caso fosse necessário. “Conversaram também sobre a necessidade de improviso e a forma de motivar o cliente a adquirir algum produto. Realizaram atividades de treinamento através de apresentações de propagandas de produtos, como divulgação, teatro de compra e venda, assim como desenvolveram o nome no empreendimento e a logomarca. Todos esses passos ajudaram os alunos a não ficarem tão nervosos na hora de atender seus potenciais clientes, embora a maioria fosse familiares”, explica Márcia Katuragi, diretora do colégio.

Durante a Feira, cada segmento teve um tema para a composição do seu empreendimento: o 2º ano vendeu temperos, enquanto o 4º ano fez pinturas de rosto, cabelo e aluguel de fantasias e brinquedos, 5ºs, 8ºs e 9ºs anos foram responsáveis pelos alimentos e bebidas vendidos na feira. “Tivemos muitas opções de bolos, tortas, salgados, tudo preparado ou adquirido pelos alunos. Inclusive o cálculo de custo de venda, com lucros, as turmas dos anos finais aprenderam como fazer, permitindo que seus produtos viessem individualmente embalados e etiquetados”, pontuou a direção.

União de todos

A Feira de Empreendorismo do Colégio Metropolitana promoveu a interação e o trabalho em equipe e os alunos compreenderam que sozinhos não conseguiriam abranger tantas pessoas ou adquirir tanta quantidade e diversidade de produtos. Também não conseguiriam prestar atendimento a tantos clientes, sabendo que em alguns momentos ficou difícil transitar entre os stands devido ao grande número de pessoas que prestigiaram o evento.

“Nossa feira foi muito legal, as pessoas escolhidas como gerentes conseguiam se comunicar e delegar funções sem estresse e conseguimos prestar um bom atendimento ao público, fiquei feliz com o resultado”, afirmou uma aluna do 7º ano. “Foi lindo de ver a forma com que as crianças se dedicaram e como tudo foi organizado, que evento lindo e significativo, não só este como outros, demonstram o diferencial da escola no aprendizado deles”, declarou uma mãe do 5º ano.

O lucro obtido com a Feira permitirá que os alunos façam um passeio com a turma, o que envolverá ainda mais o aprendizado, sobre organização, cotação de valores, justiça em beneficiar todos os envolvidos. “Alguns querem ir ao cinema, outros ao boliche, mas o que todos tem certeza é o sentimento de conquista após tamanha dedicação. Acreditamos que a maior motivação deles, além de colocar o aprendizado em prática, era utilizar o valor arrecadado para esta finalidade. Confiamos no envolvimento da comunidade escolar para benefício do aprendizado e do desenvolvimento dos alunos. Crianças e adolescentes engajados demonstram grandes conquistas, e uma delas, com toda a certeza foi esse evento, todos se dedicaram, trabalharam e se esforçaram para a grandiosidade deste acontecimento, e em mais um ano, o Colégio Metropolitana pode oferecer isso com maestria”, afirmou a professora de empreendedorismos dos 6ºs aos 9ºs anos.

Edição n.º 1441.