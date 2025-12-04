Feira de Sabores das Colônias começa nesta quinta-feira (04)no Parque Cachoeira

A partir desta quinta-feira (04), o Parque Cachoeira será palco da 4ª edição da Feira de Sabores das Colônias, que segue até domingo (07). O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura (SMAG), e reunirá produtores rurais, artesãos e empreendedores do município, além de atrações musicais, praça de alimentação, feira de adoção de animais e exposições de carros e motos antigos.

Nos dias 4 e 5, a feira vai funcionar das 14 às 22h; e nos dias 6 e 7, das 10 às 22h. “A feira valoriza a produção local, promove o agroturismo e oferece à população de Araucária a oportunidade de ter acesso a produtos frescos, de qualidade e cultivados com muito carinho pela nossa gente – e também de confraternizar, reunir as famílias, conhecer o nosso artesanato, comer, beber e se divertir”, resume o secretário da Agricultura, João Paulo Druszcz.

O morango será um dos destaques da feira, já que é protagonista na produção rural de Araucária há mais de duas décadas. Inclusive, na atual gestão foi implantado o Programa do Morango, por meio do qual o município fornece gratuitamente as mudas aos produtores interessados em cultivar a fruta. O objetivo do programa é diversificar a produção agrícola – até então muito concentrada na cultura da batata – e oferecer uma nova possibilidade de renda.

Hoje Araucária é um dos maiores produtores de morango do Paraná, e ele representa R$ 42,4 milhões do valor bruto da produção agrícola do Município. A produção da fruta também impulsionou o turismo rural, com a implantação de diversos colhe-e-pague, que oferecem uma experiência completa aos visitantes.

Outro projeto que os visitantes da feira vão conferir de perto é o Programa Agroindústria Queijeira Legal, que incentiva e regulariza a produção artesanal de queijos no município – resultando em premiações frequentes nos concursos nacionais do produto. Cerca de dez produtoras participam atualmente do programa, que recebem orientações desde práticas de higiene até a escolha da matéria-prima, passando pela rotulagem e armazenamento adequado do produto. Alguns desses queijos estarão disponíveis no pavilhão de exposições da feira.

Além do morango e dos queijos, também serão oferecidos itens como pães, embutidos e geleias, entre outros.

ATRAÇÕES

A 4ª Feira de Sabores das Colônias também terá uma exposição de carros antigos, na quinta e sexta, das 18 às 22h, e no sábado e domingo, das 10 às 18h. E um encontro de motociclistas no domingo, das 10 às 15h.

Serão 18 produtores de hortifruticultura e agroindústria e 22 artesãos no Pavilhão de Exposições, além de uma praça de alimentação com 12 food trucks.

Na parte musical, estão programados vários shows: na quinta, às 19h30, Ricardo Montanha; na sexta, no mesmo horário, a dupla Guilherme & Gabriel; no sábado, às 19h, quem se apresenta é Jacqueline Lima, e às 20h30 a banda Folk You; no domingo, quem abre os trabalhos às 16h é a Orquestra do Projeto Garoto Cidadão; às 16h30 tem Duda Vieira; às 17h Fernando Netto; e quem encerra a programação, às 19h30 é Patrícia Santos.

Edição n.º 1494.