Mais uma edição da Feira de Troca de Livros será realizada pela Biblioteca Pública de Araucária (BIPA), entre os dias 22 e 29 de outubro. Normalmente realizada na última semana do mês, o evento foi antecipado por conta do feriado municipal de 30 de outubro, quando se comemora o Dia da Padroeira Nossa Senhora dos Remédios. Por essa razão, a BIPA estará fechada entre os dias 30/10 e 02/11.

A feira é aberta ao público e todos podem participar da troca de livros. Qualquer gênero literário será aceito, como por exemplo, romance, fantasia, suspense, autoajuda e infantis. Para a troca ser feita, o livro que será oferecido deve estar em bom estado, conforme será avaliado pela equipe da biblioteca. A cada livro entregue, as pessoas podem escolher um novo para levar.

E fique atento às últimas datas da Feira de Troca de Livros de 2025! Em novembro o evento acontecerá entre os dias 24 e 29. No último mês do ano, será do dia 15 a 20 de dezembro. A coordenação da biblioteca explica que algumas datas foram alteradas por conta de feriados, recessos e pontos facultativos.

Serviço 

A biblioteca pública está aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, e aos sábados, das 8 às 12h. O endereço é Rua Alfredo Parodi, 427, no Centro (antigo prédio da APMI). Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (41) 3614-7639.

Edição n.º 1488. Victória Malinowski