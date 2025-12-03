O Colégio Estadual Maria da Graça, no bairro Costeira, viveu um momento especial no dia 18 de novembro, com a realização da Feira do Conhecimento. O evento teve como tema “As Nações”, valorizando a diversidade cultural que forma a identidade do Brasil.

Através de pesquisas, produções artísticas, apresentações e atividades interativas, os estudantes aprofundaram o entendimento sobre a riqueza cultural africana e afro-brasileira, reconhecendo a importância da Consciência Negra no combate ao racismo, na afirmação da identidade e na valorização da história dos povos africanos e seus descendentes.

“Buscamos promover conhecimento, reflexão e respeito às histórias, lutas e contribuições dos povos que constituem a base da sociedade brasileira. Esse trabalho reforça o papel da escola na construção de uma sociedade mais justa, plural e igualitária”, comentou a diretora Flávia Ivana Santana Braga Theodoro.

Além da Consciência Negra, a feira abordou a Cultura Indígena, cujo estudo permitiu que os estudantes compreendessem a diversidade dos povos originários, suas tradições, línguas, modos de viver e a relevância de sua preservação. “Destacamos o protagonismo indígena, suas contribuições para a ciência, a alimentação, a arte e o meio ambiente, além da importância de respeitar seus direitos e territórios”, ressaltou a diretora.

A Feira do Conhecimento já virou tradição no Maria da Graça, pois se tornou um espaço de diálogo, aprendizado e valorização das múltiplas identidades que compõem nossa nação. “Celebrar a diversidade cultural é reafirmar nosso compromisso com a educação para o respeito, a igualdade e a cidadania”, finalizou Flávia.

Edição n.º 1493.