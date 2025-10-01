As protetoras independentes realizarão mais uma edição da Feirinha de Adoção de animais, no Supermercado Vacair. O evento deve acontecer das 10h às 14h.

Aproximadamente 20 cães e gatos adultos e filhotes estarão disponíveis para adoção responsável. As protetoras convidam a comunidade para comparecer e conhecer os bichinhos que foram resgatados de maus tratos ou abandono.

Os animais adultos estão castrados e vacinados, e os filhotes estão vacinados. Doações de produtos de limpeza e rações estão sendo aceitas para ajudar as protetoras a manter os cuidados com os bichinhos.

O Supermercado Vicari está localizado na Rua Prof Alfredo Parodi, 224, na região central de Araucária.