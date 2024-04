Fernando Furman, jovem autista de 13 anos, lança seu primeiro livro

“O Fer é um garoto especial, muito amado e incentivado pela família!”, diz Franciele Furman, ao comentar sobre o filho, Fernando Furman, 13 anos. Diagnosticado com autismo aos 3 anos de idade, o jovem tem um carisma que conquista todos que o cercam, e se isso não bastasse, desenvolveu uma habilidade herdada da própria família.

Fernando demonstrou ser um ótimo contador de histórias e acaba de lançar seu primeiro livro: ‘Um sonho com unicórnios coloridos’.

Na família do jovem escritor há muitos contadores de histórias. A bisavó Rose Mari Rocha era conhecida por contar a famosa história cantarolada “Eis uma Igrejinha”, a avó Josiane Rocha também contava muitas histórias, sendo “Moranguinhos” umas das mais especiais, e sua mãe Franciele até hoje, quase todas as noites, inventa inúmeras historinhas e as conta para o Fernando e seu irmão Felipe, de cinco anos, antes de eles dormirem. Felipe e Fernando são companheiros inseparáveis.

Fernando elaborou seu primeiro livro em 2022, com o apoio da professora e incentivadora Lucilene P. Wesner, do Colégio João Paulo I. “Fer é autista e um grande artista, pois além do dom da imaginação, também possui habilidades com a pintura e desenhos muito coloridos, que nos permitem sonhar e imaginar. Ele tornou o seu sonho em realidade escrevendo um livro, mostrando que todos são capazes”, orgulha-se a mãe.

Ela conta ainda que o filho pensa em um dia se tornar um grande escritor, e sua primeira obra representa a diversidade e principalmente a inclusão de autores autistas. “Que esta sua obra seja fonte de inspiração para tantas outras crianças que também possuem sonhos a serem realizados”, acredita a mãe.

Foto: Divulgação

Os desafios

Franciele lembra que quando descobriu que o filho era autista, inúmeros desafios vieram, entre eles acompanhamentos com profissionais durante toda a caminhada, até ele chegar onde está. Hoje o Fernando está em fase de alfabetização, no quinto ano do ensino fundamental, porém os desafios ainda são grandes.

“Após escrever o primeiro livro ele começou a desenvolver mais historinhas e assim surgiu a ideia de publicar uma delas, como autor independente. ‘Um sonho com unicórnios coloridos’ é transcrito com o meu auxílio, e ditado pelo Fer. O formato do livro é interativo, pois meu filho sempre gostou muito de publicações nesse estilo, onde ele podia desenhar e pintar além de conhecer as histórias”, ilustra a mãe.

Sinopse

‘Um sonho com unicórnios coloridos’ é uma aventura cheia de encanto e cor. A narrativa descreve um sonho e leva seus leitores para uma pequena aventura encantada, protagonizada por um garotinho e seu unicórnio alado. O livro é interativo, o leitor pode aproveitar para pensar naquilo que sonha e registrar mediante um desenho. Além disso, são disponibilizadas várias ilustrações para serem coloridas, proporcionando ao seu público um momento para explorar a criatividade com muita diversão.

Por enquanto o livro físico ‘Um sonho com unicórnios coloridos’ só está disponível para aquisição via internet, no site https://loja.uiclap.com/titulo/ua54774/. Se você quer seguir o Fernando e saber mais sobre o seu trabalho, o Instagram é @ferfurman.escritor