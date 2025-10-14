No dia 25 de outubro, das 18h às 23h, acontece em Araucária a 2ª edição da Festa dos Monstros, na Praça Alberto Markowicz, no bairro Thomaz Coelho. O evento prevê várias atrações e a entrada para o público será gratuita. O projeto é do artista e arte educador Douglas Roberto da Silva, criador da revista e coletivo Arauzine, ativos desde 2022. Ao longo dos anos, ele realizou diversos eventos e publicações que promovem arte, literatura e poesia, além de publicar trabalhos relacionados a RPGs de mesa e LARPs.

“A Festa dos Monstros é uma mostra de arte visual interativa em praça pública, que transforma o espaço urbano por meio de quatro elementos principais: iluminação, bonecos, pinturas e fantasias”, explica Douglas.

Festa dos Monstros 2025 vai acontecer no dia 25 na Praça Alberto Markowicz

Para alterar temporariamente a atmosfera do espaço, a iluminação receberá a aplicação de filtros coloridos de celofane nos LEDs dos mini postes espalhados pela praça e no mega poste central. Grandes bonecos interativos de monstros serão espalhados pela praça. Foram criados por Douglas e pelos participantes da oficina de Desenho Artístico (CRAS Boqueirão e CRAS Centro), tendo todo processo de confecção acompanhado por educadores sociais das unidades. Trabalhos autorais de pintura realizados pelo artista Douglas Roberto irão representar monstros caminhando pelo bairro Thomaz Coelho. E as fantasias serão um incentivo para que a comunidade, especialmente crianças e adolescentes, compareça fantasiada, tornando-se parte ativa e performática da mostra.

“O evento é uma iniciativa sem fins lucrativos, totalmente gratuita, que reafirma o papel da arte como promotora de convivência, diversidade e pertencimento comunitário. Contamos com diversos apoiadores, como a Associação Juventude Araucariense (AJA), Associação Reação Periférica (ARP), Mr Chuk’s e Moto Clube Cavaleiro Sombrio”, declara o artista.

Considerando que outubro é o mês das crianças, doces estão sendo arrecadados para serem distribuídos durante o evento. As pessoas podem doar bala, pirulito, chocolate e demais guloseimas, e as arrecadações vão até o dia 20 de outubro. Quem quiser colaborar, é só mandar mensagem nos números de whatsapp 41 99619-7919 (Dani) e 41 9968-9125 (Derli).

“Venha fantasiado, mas não se esqueça que não é uma festa de halloween. Nosso evento celebra a figura do monstro e a imaginação original, sem intenção de homenagear diretamente os monstros clássicos do terror. O halloween existe no mundo todo, mas a Festa dos Monstros só existe aqui”, convida Douglas.

Edição n.º 1486.