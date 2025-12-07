Pela terceira vez em quatro anos, o Colégio Estadual Professora Agalvira Bittencourt Pinto realizou uma festa de aniversário para jovens que completaram 15 anos. O evento aconteceu no dia 29 de novembro e foi organizado pelo Rotary Club de Araucária Passaúna, com apoio dos Rotarys Curitiba Marumby e Curitiba Bom Retiro. Além da comunidade escolar, participaram da festa professores e pais de alunos.

Após a mensagem proferida pelo diretor do Colégio Professor Cosme e das rotarianas Cristina Surek e Juliana Pereira, cada aluno foi se apresentando na passarela, sob muitos aplausos. Eles receberam um presente e dançaram a valsa e outras músicas para comemorar a chegada dos 15 anos.

O colégio, através de colaborações de professores e amigos de professores, ofereceu um jantar especial para mais de duzentos convidados. “Agradecemos a todos os apoiadores que nos ajudaram a tornar possível esse evento, entre eles a Vendinha 24h, jornal O Popular, Instituto Mix, ONG Eva, Supermercados Hony e Roça Grande, Prefeitura de Araucária, Blume Confecções, Dona Maria Costureira, Sra Karine e Polyndia Eventos”, disse o Rotary de Araucária.