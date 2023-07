Festival de Arte e Gastronomia vai divulgar pratos vencedores no domingo (30)

Durante quase um mês o público que curte uma boa culinária pode degustar e votar nos pratos participantes do VI Festival de Arte e Gastronomia de Araucária. Os formulários ficaram abertos de 21 de junho a 23 de julho e as pessoas pontuaram cada prato com notas de 1 a 5. Os dois pratos escolhidos, um pela votação popular e outro por um júri técnico, serão conhecidos durante a festa de encerramento do Festival que acontecerá no próximo domingo, 30 de julho, a partir das 18h, no Porks Araucária.

Além da entrega dos selos das melhores receitas, haverá uma confraternização entre artistas e estabelecimentos que participaram do evento. O selo Jurandir Bueno Junior será concedido ao prato escolhido pela votação popular e outro selo especial será concedido pelo júri técnico, formado pelos chefs Sandi Bart, Maicon Silvério e Suzana Kaminski, que avaliaram os pratos nos dias 21 e 23 de julho. Os critérios analisados pelos jurados foram: coerência com a proposta do Festival, coerência com a proposta do estabelecimento, atendimento, apresentação e sabor.

Segundo Ana Paula Frazão, gestora da Casa Eliseu Voronkoff, responsável pela produção do Festival, as votações, tanto do público quanto do júri, são formas de criar interação com o evento que a cada ano ganha novos participantes e atrai mais pessoas a conhecerem a gastronomia e a produção artística local.

A festa de encerramento do Festival será embalada pela banda Folk You e pelos músicos Thiago Sousa e Boris MC e a participação é aberta ao público. O Porks Araucária fica na Rua Prof. Alfredo Parodi, 791 – Centro e o contato é o (41) 99717 3464.

Foto: Carlos Poly.

Edição n. 1373