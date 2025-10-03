Festival Rock na Praça acontece sábado (04) e domingo (05) na Praça da Bíblia

Araucária vai receber neste sábado e domingo, dias 4 e 5 de outubro, a primeira edição do Festival Rock na Praça, que terá como palco a Praça da Bíblia, no bairro Fazenda Velha. O evento terá entrada gratuita e reunirá artistas de destaque nacional, bandas locais e covers de grandes bandas de rock.

Entre os destaques da programação está a banda Rancore, que se apresenta pela primeira vez na cidade. O evento trará ainda bandas muito conhecidas de tributos como Foo Fighters Cover Brasil, Linkin Park Brasil, CWKnot e TnShe. Além de trazer bandas que trazem um repertório clássico do rock, o festival também valoriza os talentos locais, abrindo espaço para diversos artistas da cidade.

Para entrar no evento é necessário entregar 1kg de alimento não perecível, que será destinado a comunidades em situação de vulnerabilidade. Para aqueles que são fãs das bandas e querem curtir os shows em um espaço privilegiado, é possível adquirir o ingresso VIP por R$50,00, que dá direito a um lounge decorado, bar exclusivo e vista da lateral do palco nos dois dias de evento.

Além dos shows, o festival também oferecerá oficinas culturais abertas ao público, incluindo aula de guitarra com Rique Rock e roda de capoeira com aula de pandeiro, ministrada pelo Grupo Malta Senzala. O público poderá também aproveitar estandes exclusivos e um flash day de tatuagem realizado pela Família Charles Tattoo, com artes exclusivas.

Os portões do Festival Rock na Praça abrem às 13h e os shows começam a partir das 14h. Confira a programação completa dos shows:

PROGRAMAÇÃO

Sábado – 04/10

  • 14h: LORSHAW (trapper local)
  • 15h: LEGADO 4.0 (banda local)
  • 16h: IRON CLAN (cover de Iron Maiden)
  • 17h: LINKIN PARK BRASIL (cover de Linkin Park)
  • 18h: NEGATIVE WOLTS (banda local)
  • 19h: STEAL THIS BAND (cover de System of a Down)
  • 20h: MÉDICOS DE CUBA (banda local)
  • 21h: CWKNOT (cover de Slipknot)

Domingo, 05/10

  • 14h: DZIDERIO (artista hip hop cover)
  • 15h: ROCK N’ ROSES (cover de Guns N’ Roses)
  • 16h: RAIZ BRABA (banda local)
  • 17h: CWBROWN (cover de Charlie Brown Jr.)
  • 18h: TNSHE (cover feminino de AC/DC)
  • 19h: PAGLIACCI (banda local)
  • 20h: RANCORE (atração principal)
  • 21h: FOO FIGHTERS COVER BRASIL (cover de FooFighters).

