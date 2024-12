Filhotinhos de duas ninhadas estão disponíveis para adoção

Duas moradoras de Araucária estão doando cachorrinhos filhotes, os bichinhos são de ninhadas diferentes, e quem tiver interesse em adotar algum deles, deverá entrar em contato com elas.

A Ivonete é uma protetora independente, e resgatou uma cachorrinha que estava prenha. Ela levou a cadelinha para casa, e os filhotes acabaram nascendo de cesariana. A mãe e os cachorrinhos estão bem, e no momento precisam de mantimentos até a adoção dos filhotes, que pode levar um tempo, já que eles ainda são recém-nascidos e não desmamaram.

Ivonete pede ajuda com doações, que podem ser realizadas via pix pela chave 73360449991. Para quem tiver interesse em adotar um dos cachorrinhos, onde a mãe também está disponível para a adoção, deve entrar em contato com o número (41) 99922-4223.

Vera Lúcia é moradora do bairro Campina da Barra, e está doando cinco filhotes, sendo quatro fêmeas e um macho. Ela relata que uma cachorrinha de rua que estava prenha, entrou no terreno onde ela mora, e acabou tendo os filhotes. A cadelinha teve nove filhotes, Vera adotou quatro e está doando os outros cinco. Para quem tiver interesse em adotá-los, deve entrar em contato com o número (41) 99900-6351.