Filme Sonic 3 estreia hoje (27) no cinema de Araucária

O filme mais esperado pela criançada, e por vários adultos também, chegou nas telas do cinema do Shopping Pinheiros. A Soff Cine colocou ‘Sonic 3’ em cartaz nesta sexta-feira, 27 de dezembro, com classificação mínima de 12 anos.

Com duração de quase 2 horas, no filme iremos acompanhar Sonic, Knuckles e Tails numa missão emocionante para enfrentar Shadow, um novo inimigo que possui habilidades surpreendentes.

Nesta sexta, duas sessões estão disponíveis, sendo às 15h30 e às 20h20. Ainda não foi divulgada as sessões para os próximos dias.

No site da Velox Tickets informa os horários corretos, além de ter a opção de comprar os ingressos de forma online. O ingresso inteiro está por R$ 30,00 mais a taxa de serviço de R$ 4,20; enquanto a meia-entrada está saindo pelo valor de R$ 15,00 mais a taxa de serviço de R$ 2,10.

Além do filme ‘Sonic 3’, também está em cartaz na Soff Cine o filme ‘Moana 2’ e ‘Mufasa — O Rei Leão’.

Serviço

O Shopping Pinheiros está localizado na Avenida Dr. Victor do Amaral, 1769, próximo ao viaduto da entrada da cidade. O cinema Soff Cine fica no último andar

Para acessar o site da Velox Tickets e conferir os horários e ingressos, basta clicar no link: https://www.veloxtickets.com/Portal/Ingresso/Cinema/Araucaria.