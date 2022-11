Fim de semana chuvoso em Araucária

Se você está pensando em atividades a céu aberto neste final de semana, já separe um guarda-chuva, isto porque a previsão é de tempo ruim em Araucária nos próximos dias.



Segundo o SIMEPAR, a temperatura nesta quinta-feira (24/11) terá mínima de 16° e máxima de 22°, com sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado com chuva. Na sexta-feira (25/11) a previsão é de mínima de 12° e máxima de 23°, com possibilidade de chuva à noite.

No sábado (26/11) há possibilidade de chuva o dia todo, com mínima de 14° e máxima de 20° e no domingo (27/11) o dia terá sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva à noite, com mínima de 15° e máxima de 21°.