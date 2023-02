A previsão do tempo para o fim de semana em Araucária segue o mesmo padrão do resto da semana, dias quentes com possibilidade de chuva. Nesta sexta-feira (03/02), a máxima é de 25° e a mínima de 19°, o dia será ensolarado com muitas nuvens e possibilidade de chuva o dia todo. No sábado, a máxima é de 24° e a mínima é de 148°, com chuva a qualquer hora e períodos de céu nublado. No domingo chove rápido durante o dia e durante a noite, com máxima de 28° e mínima de 18°.