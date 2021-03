Fim de semana será chuvoso em Araucária. Confira a previsão

Compartilhe esta notícia:

Foto: Marco Charneski

Conforme aponta o Instituto Simepar, o tempo instável permanecerá presente no município até o fim de semana. A corrente de umidade e calor vinda do norte do Brasil desenvolve novas nuvens de chuvas, tornando os próximos dias cinzentos e com previsão de chuvas de intensidade moderada a qualquer hora. A condição, entretanto, pode não resolver por completo a seca enfrentada pelo Paraná desde março de 2020.

A quinta-feira, 4 de março, ainda que parcialmente nublada, será de temperaturas na média. A máxima de 24°C pode oscilar a partir da tarde, em função das chuvas. Na sexta-feira, 5, o sol segue escondido. Mínima de 19°C e máxima de 23°C, com altas probabilidades de temporais.

Durante as primeiras horas do sábado, 6, a mínima de 19°C e aparições rápidas do sol deixam o dia mais agradável. A máxima volta a casa dos 24°C, a umidade relativa do ar cai de 78% para os 67%. O domingo, 7, será o mais gelado da semana. Os termômetros começam próximos aos 18°C, porém, não sobem muito, estacionando nos 21°C. As chances de chuvas caem, podendo surgir de forma isolada.