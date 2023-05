Fim de semana tem apresentação de comédia no Teatro da Praça

O próximo sábado (20) será de muitas risadas no Teatro da Praça. O espetáculo “Vida de Peão”, com Rafael Aragão, estará em cartaz, com apresentação às 20h. A meia custa R$ 40 e a inteira R$ 80, com classificação etária de 14 anos. Os ingressos podem ser adquiridos no link Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/vida-de-peao-com-rafael-aragao/1938631

Vida de Peão é um show de comédia apresentado por Rafael Aragão, que trabalhou durante anos como peão de fábrica. Nesse show, o humorista aborda diversos temas do quotidiano de um peão de fábrica, de uma forma muito divertida e engraçada.

O Teatro da Praça fica à rua São Vicente de Paulo, nº 1091, Centro.

Edição n. 1363