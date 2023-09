Fim de semana terá temperaturas amenas e previsão de chuva para o sábado

Para aqueles que planejam suas atividades ao ar livre, o fim de semana traz boas notícias em relação ao tempo. De acordo com o SIMEPAR, podemos esperar condições estáveis e agradáveis na sexta e no domingo.

Hoje, sexta-feira (01/09), a temperatura ficará amena, com máxima de 22° e mínima de 9°, o dia ficará ensolarado e sem possibilidade de chuva.

No sábado (02/09), as temperaturas máximas devem atingir cerca de 20°C e com alta probabilidade de chuva o dia todo.

No domingo (03/09), a chuva vai embora e as temperaturas sobem, a máxima é de 25°C.