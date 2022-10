Final de semana promete ser de calorão em Araucária

Foto: Raquel Kriger de Paiva

A frente fria vinda do Rio Grande do Sul, além de derrubar as temperaturas no município ao longo dos últimos dias, trouxe também chuvas isoladas. Entretanto, o tempo promete mudar novamente por aqui, pelo menos é o que diz a previsão do Simepar para o final de semana.

Nesta quinta-feira, 16 de setembro, o céu segue encoberto, mas sem probabilidade de temporais. A máxima não passa dos 13°C. Parcialmente nublada, a sexta-feira, 17, será marcada por chuvas. Mínima de 11°C e máxima de 16°C.

Encoberto, o sábado, 18, promete ser mais quente que os últimos dias. Sem probabilidade de chuvas, a mínima de 15°C chegará aos 27°C. Já o domingo, 19, será de céu claro e calorão. O dia começa com os termômetros na casa dos 15°C, porém, durante a tarde, a máxima pode ultrapassar a marca dos 31°C.