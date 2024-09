Final de semana será marcado com tempo frio e muita chuva

O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou que, a partir deste sábado (14), os dias serão marcados com tempo frio e chuva forte.

Nessa sexta-feira, 13 de setembro, o céu está nublado e a temperatura continua quente, com a mínima sendo de 15 °C e a máxima de 29 °C. A umidade está por volta de 34% e 99% e as rajadas de vento podem chegar a 31 km/h.

No sábado, 14 de setembro, o tempo estará parcialmente nublado e com pancadas de chuva. A probabilidade de ocorrência será de 97%, com a precipitação acumulada atingindo 8.3 mm. A temperatura mínima permanece sendo de 15 °C, enquanto a máxima cairá para 23 °C. A ventania terá uma grande mudança, sendo de 32 km/h.

No domingo, 15 de setembro, está marcado para cair uma chuva forte, com precipitação acumulada chegando a 60.6 mm. A probabilidade de ocorrência será a mesma do dia anterior, sendo de 97%. Os ventos vão aumentar drasticamente, atingindo 47 km/h, e a umidade ficará entre 90% e 97%. A temperatura mínima será de 12 °C e a máxima de 14 °C.