No dia 16 de novembro de 2025 o Parque Cachoeira, em Araucária, será palco de um evento inesquecível: a final do Circuito Procorrer 2025, organizado pela SportS360 Consultoria e Eventos Ltda, que acontece em conjunto com a tradicional Corrida e Caminhada de Araucária, organizada pela Unifacear. O evento vai reunir atletas de todas as idades e níveis em uma verdadeira jornada de superação, saúde e integração.

Durante o ano, o Circuito Procorrer mobilizou milhares de corredores em diferentes etapas, revelando talentos, incentivando a prática esportiva e criando histórias de superação a cada quilômetro percorrido. Agora, chegou o momento mais esperado: a grande final, onde os melhores atletas do ranking se encontram para definir os campeões de 2025.

EM ARAUCÁRIA

A final acontece junto com a Corrida e Caminhada de Araucária 2025, evento aberto a toda a comunidade. Uma oportunidade para quem busca um desafio competitivo, mas também para aqueles que querem apenas celebrar a saúde, a amizade e o bem-estar em um percurso acessível e seguro.

Mas atenção! A inscrição é única para a final do Circuito Procorrer e para a Corrida de Araucária. Mesmo quem não está na disputa da final pode garantir sua vaga e concorrer ao troféu por categoria.

A corrida terá categorias a partir de 14 anos e haverá premiação com troféus para os 5 primeiros colocados masculinos e femininos, e para os primeiros colocados por categoria. As inscrições podem ser feitas no link https://www.ticketsports.com.br/e/final-do-circuito-procorrer-corrida-e-caminhada-de-araucaria-74098?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaebkBbPGfjFQGeKG-0uUIU5MpvNiEMG7ktJkOuDxFJAvR13bnwt4DrAfxA6sA_aem_6AXecJm7XXby4O1sJ1_ZtQ

