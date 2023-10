Fique atento: Estacionamento rotativo está de volta!

Os motoristas de Araucária que trafegam pela região central precisam ficar atentos. Isto porque, a partir da próxima segunda-feira, 23 de outubro, O Departamento de Trânsito da Prefeitura volta a realizar o controle do tempo de uso das vagas de estacionamento. Isto mesmo! O ESTAR voltou!

Conforme a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR), o Departamento de Trânsito utilizará dois veículos equipados com câmeras do tipo OCR que farão a leitura das placas dos veículos, sendo que aqueles que permanecerem mais de duas horas parados no mesmo setor indicado nas placas de trânsito ficam sujeitos à multa.

Ao contrário de outras cidades, em Araucária a utilização das vagas por essas duas horas é totalmente gratuita. O motorista pode parar ali sem medo. O que não pode é extrapolar o tempo máximo permitido. O horário em que o motorista fica sujeito ao monitoramento do ESTAR é de segunda a sexta-feira das 9h às 19h e aos sábados das 9h às 13h.

Foto: Marco Charneski.

Edição n.º 1385