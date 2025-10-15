A fisiculturista Alesandra Maia mandou bem no Muscle Contest Ultimate, campeonato realizado no dia 04 de outubro no Espaço Torres Novo Mundo, em Curitiba. A atleta competiu nas categorias Bikini Master 40+ e Bikini Estreante e conquistou dois Top 3.

“Fiz minha estreia na Federação Muscle Contest NPC e consegui um excelente resultado em uma categoria bastante disputada, que é a Bikini. Agradeço primeiramente a Deus por essa conquista”, comentou a atleta.

Alesandra também agradeceu aos seus apoiadores Academia Dont’Stop, treinador Christian Ferreira, massoterapeutas Rosa Ribeiro e Maurício, maquiadora Jheniffer Villas Boas, Dra Nayara Reis Odontologia, cabeleireiro Wandy, manicure Ana Souza, sua mãe, filhas e amigos.

A próxima batalha da fisiculturista acontece ainda este mês, no dia 19, na cidade de São José em Santa Catarina. Alesandra disputará o Campeonato Estadual pela Federação LBF, também na categoria Bikini Master e na categoria Top Short.

Edição n.º 1486.