Fisiculturista Ale Maia inicia temporada 2025 com três troféus conquistados no Larissa Cunha

Detentora de vários títulos no fisiculturismo, Alesandra Crispim Maia (Ale Maia) acaba de aumentar sua galeria. No domingo (23/03) ela subiu no palco do Troféu Larissa Cunha, realizado no Teatro do Colégio Marista Santa Maria, em Curitiba, e conquistou três troféus: de vice-campeã na categoria Bikini acima de 1,63 de altura, Top 3 na categoria Master e Top 3 na categoria Glamour. O evento foi organizado pela WFF Brasil e chancelado pela WFF – World Fitness Federation.

“Iniciei o calendário das competições de 2025 com excelentes resultados. A conquista na minha primeira competição do ano me ensinou ainda mais sobre a importância de mantermos o foco, a disciplina e, principalmente, a persistência. Agradeço a todos que estiveram ao meu lado acompanhando a preparação, agradeço a família e amigos, e meus apoiadores treinador Christian Ferreira, Francione Locações, Academia Don’t Stop”, declarou Alesandra.

ANO VITORIOSO

Em março de 2024 Alesandra competiu no Troféu Larissa Cunha e conquistou top 1 na categoria Master e top 3 na categoria Glamour. Em junho, participou do Mundial WFF, conquistando o top 3 na categoria Glamour e top 4 na categoria 1,64+. No final do ano, subiu no palco da Copa Sul da Federação IFBB Paraná, onde conquistou um top 4 na categoria Master e um top 3 na categoria Fit Pairs.

Para conhecer mais sobre a rotina de treinos e os campeonatos que a fisiculturista Ale Maia participa, siga-a no Instagram @ ale_maia02.

Edição n.º 1458.