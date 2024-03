Editorial: Flores, chocolates e principalmente, respeito!

É praxe! Março é o mês da mulher. O dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. De uma maneira geral, neste dia, fazemos as declarações necessárias para tentar convencermos a nós mesmos de que as mulheres estão sendo plenamente reconhecidas em nossa sociedade. Distribuímos rosas. Chocolates. Mensagens bonitas, recicladas de anos anteriores. Tudo isso é muito legal! Mas a pergunta que sempre persiste é: estamos mesmo valorizando nossas mulheres? Elas estão mesmo tendo igualdade de condições para ser o que quiserem ser? Estão tendo oportunidades de ocupar os mesmos espaços de poder que desde sempre estão sendo ocupados pelos homens?

A gente já sabe as respostas para essas perguntas e elas não são positivas, salvo raras exceções, as mulheres seguem tendo sua ascensão boicotada por uma sociedade estruturalmente machista. As mulheres seguem tendo duplas, triplas jornadas de trabalho, acumulando a carreira profissional ao cuidado da casa e dos filhos.

Os espaços de poder também seguem distantes do controle feminino. Dados do IBGE, por exemplo, mostram que as mulheres são 51,13% da população brasileira e 53% do eleitorado. No entanto, elas ocupam hoje apenas 15% dos cargos eletivos. Essa disparidade, obviamente, impacta diretamente na proposição de políticas públicas que objetivem equilibrar essa balança.

Se não bastasse todos esses obstáculos, as mulheres ainda têm que conviver com outro grave problema: a violência doméstica. Em nossa cidade mesmo, como trazemos semanalmente, são vários os casos em que homens agridem e não invariavelmente matam suas namoradas e esposas em razão de desavenças passionais! E isso sem contar os outros vários tipos de violência praticadas no contexto familiar, como a financeira e psicológica.

Enfim, precisamos sim mimar as mulheres com quem convivemos em casa, no trabalho, no contexto social, com rosas, chocolates e mensagens bonitas, mas acima de qualquer coisa, temos que aproveitar o Dia da Mulher para refletir muito profundamente sobre como podemos contribuir para transformar a nossa sociedade, de maneira a oportunizar igualdade de direitos para todas elas!

Pense nisso e boa leitura!

Edição n.º 1405