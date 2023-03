Foragido da justiça troca tiros com a GMA e é preso portando pistola com seletor de rajada

Por volta das 6h desta terça-feira (28), a Guarda Municipal recebeu uma chamada via central, denunciando um homem que estaria efetuando disparos de arma de fogo na rua Wandor Wallace Fialla, no bairro Capela Velha. Segundo informações, o suspeito estaria no telhado de uma residência armado e dando tiros.

Uma equipe se deslocou até o endereço e na chegada foi recebida a tiros pelo indivíduo. Os GMs revidaram, momento em que o homem pulou do telhado para os fundos da casa. Outra equipe tentou a abordagem, mas o suspeito atirou novamente contra os guardas municipais. Em seguida o indivíduo acabou sendo encurralado pelas equipes e foi preso.

Com ele foi encontrada uma pistola Glock calibre 9mm com seletor para rajadas e dois carregadores, sendo um com capacidade para 33 munições. Ele também levava certa quantidade em dinheiro e alguns celulares. Ao checar a ficha do indivíduo no sistema de segurança pública do Estado, a GMA constatou que contra ele havia dois mandados de prisão, um por homicídio e outro por associação ao tráfico de drogas. O foragido foi levado à Delegacia Cidadã de Araucária para as providências cabíveis.