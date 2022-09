Foto de Tia Celina sendo beijada por Lula viraliza em Araucária

A foto de uma araucariense, trabalhadora da educação, que recebeu um beijo do candidato a presidente Luís Inácio da Silva quando este realizou um comício em Curitiba no último sábado, 17 de setembro, está viralizando na cidade.



A personagem da foto é Celina do Carmo da Silva Wotcoski, mais conhecida como Tia Celina, que além de trabalhadora da educação, também realiza várias ações voluntárias na cidade, principalmente na região do jardim Fonte Nova. Entre as ações estão a noite do pastel, feijoada solidária e campanhas de doações em períodos como o Natal e a Páscoa.



Falando ao O Popular, Tia Celina disse que tem recebido dezenas de mensagens desde que a foto viralizou. “Tem gente até que diz que a foto é montagem, mas não é não”, garante.



Sobre a foto, Tia Celina afirma que chegou cedo e conseguiu ficar bem posicionada para acompanhar a fala do ex-presidente. “Ele falou por cerca de 45 minutos e em muitos momentos da fala dele parecia que ele falava para mim. Isto por eu ser uma mulher preta, que nasceu, se criou e depois criou seus filhos dentro de uma favela. Felizmente a gente saiu da extrema pobreza. Isto por mérito nosso, mas também pelas políticas públicas implantadas por seu governo”, comentou.



Ela explica que após seu discurso, Lula desceu do palco e foi conversando e cumprimentando as pessoas próximas ao palco e que quando chegou perto dela, ela só queria dizer a ele obrigado. “Eu queria dizer obrigado por dar condições de fazer o filho de uma mulher preta, que os criou sozinha numa favela do município da Lapa, entrar numa faculdade de Direito. E isto graças ao PROUNI. E quando eu disse isso pra ele, ele chorou e eu chorei. Ele perguntou se poderia me dar um beijo, me deu um beijo e eu pedi para dar um beijo nele. Esta foto é um momento histórico na minha vida”, acrescentou.