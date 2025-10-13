Em um cenário em que os ataques cibernéticos crescem de forma alarmante no Brasil, proteger dados e sistemas deixou de ser um luxo tecnológico para se tornar uma questão de sobrevivência empresarial. Em 2024, o país registrou mais de 356 bilhões de tentativas de invasão, segundo relatório da Fortinet, um número que evidencia a necessidade urgente de medidas preventivas e estratégicas de segurança digital.

A Foxx Cyber Security, empresa araucariense, tem se destacado nacionalmente pela atuação voltada à proteção digital de organizações de diferentes portes e segmentos. Com três anos de CNPJ e mais de duas décadas de experiência acumulada em cibersegurança, a empresa é liderada por Thailise Nicolaio, profissional com formação em Administração e Licenciatura em Matemática, pós-graduada em Gestão de Tecnologia da Informação e Gestão Estratégica Administrativa e Financeira. Ela é especialista em Privacidade de Dados, possuindo as certificações internacionais ISO/IEC 27001 e 27005 (Segurança da Informação), DPO (Data Protection Officer), além de formações em GDPR e LGPD Foundation.
A Foxx oferece um portfólio abrangente de serviços, incluindo consultoria, auditoria, DPO as a Service, treinamentos corporativos e soluções personalizadas em cibersegurança. A empresa atua em todo o território nacional com o propósito de proteger dados, operações e reputações corporativas, priorizando uma abordagem humanizada e estratégica. “Na Foxx, acreditamos que cibersegurança não é luxo, é prioridade. Nosso papel é cuidar da segurança digital para que o empresário possa focar no crescimento do seu negócio”, afirma Thailise Nicolaio.

Entre os diferenciais da Foxx está o Diagnóstico Executivo de Cibersegurança, ferramenta desenvolvida para auxiliar empresas que ainda estão dando os primeiros passos na área. O diagnóstico identifica vulnerabilidades e pontos críticos de segurança, resultando em um relatório detalhado com recomendações práticas e estratégicas. “Muitos empresários nos dizem: ‘Quero proteger minha empresa, mas não sei por onde começar.’ E é exatamente para isso que a Foxx existe”, explica a CEO.

Além de atender empresas de pequeno, médio e grande porte, a Foxx tem se tornado parceira de indústrias, prestadoras de serviço e comércios que buscam adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e conformidade com padrões internacionais de segurança, como a ISO 27001. “Muitas empresas só percebem o valor da cibersegurança depois de sofrer um ataque. Nosso objetivo é mudar essa cultura, mostrando que prevenir custa muito menos do que remediar”, destaca Thailise.

“A Foxx se orgulha de levar o nome de Araucária para todo o Brasil, unindo tecnologia, experiência e propósito em uma missão essencial: tornar o ambiente digital mais seguro para empresas e pessoas”, finaliza a proprietária.

SERVIÇO

Para saber mais e contratar os serviços da Foxx, entre em contato através do telefone (41) 98479-6834 ou acesse o site www.foxxsecurity.com.br. A empresa também está presente no Instagram: @foxxcybersecurity

Edição n.º 1486. Maria Antônia.